SERIE A, La classifica in attesa delle gare di domani

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mancano ancora due partite alla fine di questo penultimo turno di campionato. Domani infatti si giocheranno Salernitana-Verona alle 18.30 e Bologna-Juventus alle 20.45. Il Verona cerca punti per la salvezza matematica visto che ora si trova ad un punto dall'Empoli terzultimo a 33 e a pari punti con l'Udinese, a 34. Oggi i vedetti hanno riguardato la retrocessione matematica del Sassuolo che scenderà in B con la Salernitana e la salvezza del Cagliari. E' lotta serrata dunque per non essere la terza squadra: a lottare restano oltre le tre citateo, con il Frosinone avvantaggiato con 35 punti dopo la vittoria di oggi. L'altra sfida del Dall'Ara servirà per sistemare le posizioni Champions con la Roma che stasera festeggia il sesto posto che potrebbe valere ancora la Champions se l'Atalanta vince l'Europa League da quinta. Calcoli a parte, come quelli che dovrà fare ancora per l'Europa nel prossimo turno la Fiorentina inseguita da Torino e Napoli.

Inter 93 punti*

Milan 74*

Bologna 67

Juventus 67

Atalanta 66

Roma 63*

Lazio 60*

Fiorentina 54

Torino 53*

Napoli 52*

Genoa 46*

Monza 45*

Lecce 37*

Cagliari 36*

Frosinone 35*

Hellas Verona 34

Udinese 34*

Empoli 33*

Sassuolo 29*

Salernitana 16

* Una partita in più