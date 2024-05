CAGLIARI-FIORENTINA, Si dovrebbe giocare giovedì

Fonte: Andrea Giannattasio

La vittoria contro il Sassuolo ha definito la permanenza del Cagliari in Serie A e questo avrà delle conseguenze anche per la Fiorentina. Non solo perché i viola potranno andare a giocare la 38esima giornata di Serie A in un clima di festa e non di tensione, sperando così di portare via punti che potrebbero essere decisivi per la matematica conquista dell'ottavo posto, ma anche perché il fatto che i sardi non si debbano giocare la salvezza all'ultima giornata dovrebbe cambiare il calendario che la Lega stava definendo in attesa appunto dei risultati del weekend.

Si gioca giovedì o venerdì

Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, la Fiorentina dovrebbe giocare all'Unipol Domus Arena di Cagliari o giovedì sera o venerdì, così da preparare al meglio la sfida decisiva per la stagione di Atene, in programma mercoledì 29 maggio. La Lega ha fatto intendere di voler favorire il più possibile la preparazione della finale di Conference League e per questo dovrebbe scegliere alla fine di far disputare la partita giovedì sera, così da lasciare poi ad Italiano e alla sua squadra la possibilità di avere quasi una settimana per preparare la sfida di Atene contro l'Olympiacos.