ROMA, Resta in 10 poi segna: l'1-0 vale il sesto posto

La Roma batte il Genoa 1-0 e blinda il sesto posto che vale almeno l'Europa League. Al 72' le cose sembravano mettersi male per i giallorossi per l'espulsione di Paredes che lasciava i suoi in dieci ma al 79' ci pensava Lukaku a segnare il gol dei tre punti. Una beffa per il Genoa che fino a quel momento aveva retto bene l'urto della Roma, con Gilardino che non festeggia al meglio la firma sul rinnovo annunciato proprio prima della gara dal ds.