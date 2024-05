GUARDIOLA, La Premier di oggi è il 38^ titolo: "Ora resto"

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

"Questo è un successo incredibile - ha commentato Pep Guardiola dopo aver conquistato la sesta Premier in otto anni, secondo le parole riportate dall'Ansa - perché l'Arsenal ci ha impegnati fino in fondo. Qual è stato il mio segreto? Non lo so, forse l'etica del lavoro. Non abbiamo avuto Haaland per mesi, ma Alvarez ha fatto un lavoro eccellente e Foden ha messo tutto il suo talento. Quanto a me, finora ero più propenso ad andarmene piuttosto che a rimanere, ma poi ho parlato con il club e ora voglio rimanere. Sì, il prossimo anno sarò qui e poi parleremo".

Intanto si gode un vero e proprio record visto che con questo titolo nella sua carriera è arrivato a quota 38 tra Barcellona, Bayern e City; in Premier meglio di lui solo Sir Alex Ferguson, che ne ha conquistate 13 con il Manchester United e detiene il record assoluto. Eccoli tutti:

Barcellona (2008-12) 14 titoli:

La Liga (3), Copa del Rey (2), Supercoppa spagnola (3), Champions League (2), Supercoppa Europea (2), Coppa del Mondo per club (2)

Bayern Monaco (2013-16) 7 titoli:

Bundesliga (3), DFB-Pokal (2), Supercoppa Europea (1), Coppa del Mondo per club (1)

Manchester City (2016-oggi) 17 titoli:

Premier League (6), FA Cup (2), League Cup (4), Community Shield (2), Champions League (1), Supercoppa Europea (1), Coppa del Mondo per club (1)