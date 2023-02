TORRICELLI, Juve? Domenica mi è piaciuto il centrocampo

Moreno Torricelli ha parlato a Radio BiancoNera soffermndosi sul momento della Juventus e sulle scelte di Massimiliano Allegri: "Ho visto una buonissima Juve, con in campo tutti insieme Chiesa, Di Maria e Vlahovic, un modulo che credo verrà riconfermato da qui a fine stagione perché quelle sono le stelle di questa squadra ed è giusto che giochino sempre. Contro la Viola mi è piaciuto tantissimo il centrocampo perché per supportare tre punte è necessario che il reparto sia sul pezzo. Locatelli e Rabiot per me hanno fatto una partita eccezionale, abbiamo bisogno di loro per supportare e far sì che i nostri tre fuoriclasse si esprimano al meglio là davanti"