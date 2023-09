SOMMER, Bene coi viola. Vuole far dimenticare Onana

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto della situazione in casa Inter soffermandosi sul ruolo del portiere. Nella passata stagione Andre Onana ha certamente giocato su altissimi livelli risultando decisivo nel cammino in campionato e in Champions League della formazione nerazzurra. Per questo motivo oggi è fra i nominati al Pallone d’Oro oltre ad essere uno dei favoriti per alzare il Premio Yashin, riconoscimento per il miglior portiere al mondo. Il passaggio al Manchester United quest’estate ha portato nelle casse societarie 55 milioni di euro più bonus e le prime partite non sono state certamente incoraggianti con i tifosi dei Red Devils hanno iniziato a sollevare i primi dubbi.

Dall’altra parte c’è Yann Sommer, arrivato dal Bayern Monaco e protagonista di due parate decisive contro Cagliari e Fiorentina, oltre a non aver incassato reti nelle prime tre gare di campionato. L’obiettivo, si legge, è quello di ripercorrere le orme del suo predecessore in tutto e per tutto.