MILAN, Il punto sui rossoneri impegnati in Nazionale

Al ritorno dalla sosta la Fiorentina affronterà nella gara del Meazza di San Siro il Milan di Stefano Pioli. Se i viola hanno dieci giocatori impegnati con le rispettive nazionali, anche in casa rossonera tanti calciatori hanno lasciato Milanello. Sono per la precisione nove i giocatori del diavolo convocati con le rappresentative del proprio paese. I tre francesi Olivier Giroud, Theo Hernández e Mike Maignan saranno impegnati contro Gibilterra(sabato 18) e Grecia(martedì 21) nelle qualificazioni ad EURO2024. Tijjani Reijnders invece giocherà con la sua Olanda contro l'Irlanda(sabato 18) e contro Gibilterra(martedì 21), mentre Fikayo Tomori nel girone dell'Italia affronterà, con la nazionale inglese, Malta(venerdì 17) e la Macedonia del Nord(lunedì 20).

Rimanendo in Europa, la Bosnia di Rade Krunic sarà impegnata contro Lussemburgo(giovedì 16) e Slovacchia(domenica 19). Due partite, anche se amichevoli, pure per Malik Thiaw che con la nazionale tedesca affronterà la Turchia(sabato 18) e l'Austria(martedì 21), mentre lo svizzero Noah Okafor sarà impegnato in tre sfide valide per la qualificazione ai prossimi Europei contro Israele(mercoledì 15), Kosovo(sabato 18) e Romania(martedì 21). Oltre oceano invece Yunus Musah giocherà con la nazionale statunitense le due gare contro Trinidad e Tobago valide per i quarti di finale della Concaf Nations league.