INZAGHI, Domani gara importante della storia dell'Inter

INDISCREZIONI DI FV LAURANTINO, NON SOLO LA VIOLA, SUL 2004 C'È CORVINO Laurantino Mendes è uno dei talenti più interessanti del panorama portoghese. Classe 2004 cresciuto nel Vitoria Guimaraes, ora è al Belenenses e la Fiorentina ci ha messo gli occhi sopra. Sul giovane però non c'è solo la Viola: secondo... Laurantino Mendes è uno dei talenti più interessanti del panorama portoghese. Classe 2004 cresciuto nel Vitoria Guimaraes, ora è al Belenenses e la Fiorentina ci ha messo gli occhi sopra. Sul giovane però non c'è solo la Viola: secondo... NOTIZIE DI FV PRIMAVERA, MERCOLEDÌ COL NAPOLI: MATCH-POINT PLAYOFF Nemmeno il tempo di godersi a pieno il successo per 2-0 contro la capolista Lecce - ottenuto sabato al Torrini - che per la Fiorentina Primavera è già tempo di tornare in campo. Tra due giorni infatti la squadra di Aquilani sarà impegnata allo stadio... Nemmeno il tempo di godersi a pieno il successo per 2-0 contro la capolista Lecce - ottenuto sabato al Torrini - che per la Fiorentina Primavera è già tempo di tornare in campo. Tra due giorni infatti la squadra di Aquilani sarà impegnata allo stadio... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 15 maggio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi