FREI, Contro la Fiorentina il St. Jakob-Park sarà una bolgia

INDISCREZIONI DI FV FOTO FV, PROSEGUONO LAVORI AL V. PARK: NUOVO DETTAGLIO Manca sempre meno all'inaugurazione del Viola Park: il nuovo centro sportivo della Fiorentina, che promette di essere un gioiello a livello europeo. Il nuovo quartier generale viola dovrebbe essere pronto per l'inizio dell'estate e del ritiro della squadra... Manca sempre meno all'inaugurazione del Viola Park: il nuovo centro sportivo della Fiorentina, che promette di essere un gioiello a livello europeo. Il nuovo quartier generale viola dovrebbe essere pronto per l'inizio dell'estate e del ritiro della squadra... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Dopo il giorno di pausa concesso ieri da Vincenzo Italiano, oggi la Fiorentina torna in campo per preparare la delicata trasferta di Basilea, in programma giovedì prossimo. Alle 11 tutti in campo al Centro Sportivo Davide Astori, nella sessione di lavoro quotidiano a... Dopo il giorno di pausa concesso ieri da Vincenzo Italiano, oggi la Fiorentina torna in campo per preparare la delicata trasferta di Basilea, in programma giovedì prossimo. Alle 11 tutti in campo al Centro Sportivo Davide Astori, nella sessione di lavoro quotidiano a... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 16 maggio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi