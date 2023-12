CALAFIORI, Europa un obiettivo. Dipende solo da noi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il difensore del Bologna Riccardo Calafiori è stato intervistato dal Corriere dello Sport e, tra i vari temi toccati, ha parlato anche dell'obiettivo Europa: " A settembre non è che si siamo detti: 'Quest'anno andiamo in Europa'. Però adesso siamo lì, quindi perché dobbiamo scendere? Cerchiamo di rimanere dove siamo, non è il nostro obiettivo ma ancora meglio se riusciamo ad arrivarci. Quale Europa? Dipende da noi, ma tanto anche dalle altre comunque. Vuol dire che una big dovrà stare fuori. Questa la dimensione del Bologna? Sarà sempre più difficile rimanere lì.

Ci sono sempre state diverse buone partenze ma poi magari si tende a scendere di classifica. Noi siamo pienamente coscienti della nostra forza. Dipende solo da noi. Veramente".