BALLARDINI, Non guardiamo alle partite che ci restano

La vittoria allo scadere con la Sampdoria ha riacceso le deboli speranze salvezza della Cremonese, che contro l'Empoli cercherà un altro risultato positivo per dare continuità al successo di Marassi. Alla vigilia della gara il tecnico dei grigiorossi Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa.

Senza guardare troppo avanti, quando ci crede ancora la Cremonese? “Noi non guardiamo né alle 9 partite né ai punti di distacco. Noi guardiamo solo alla partita successiva, e in questo caso è quella di domani contro l’Empoli. Per me l’attenzione è tutta concentrata su domani. Non bisogna guardare troppo lontano. Contro la Samp nel primo gol subito da noi sono stati bravi loro. Bisogna riconoscere la bravura di Augello nel mettere la palla, la bravura di chi attacca quella palla. Domani l’Empoli non avrà solo Parisi, un terzino sinistro che sta facendo molto bene, ha Caputo che è bravissimo ad attaccare lo spazio, il trequartista che è bravo tra le linee, i centrocampisti che sono bravi a fare gioco e a fare filtro. Sono di una bravura e di una chiarezza straordinaria. Se noi non siamo squadra per tutta la partita contro di loro rischi di vederla poco”.

Com’è il morale della squadra? “Questa vittoria ha fatto molto bene al morale, ma dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo essere più bravi, dobbiamo leggere meglio alcune situazioni, nella vittoria abbiamo concesso diverse situazioni pericolose agli avversari che fossimo più bravi riusciremmo ad evitarle".