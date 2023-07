VIOLA, Tre acquisti con tre difficoltà diverse da gestire

FirenzeViola.it

Le missioni personali di Sabiri, Parisi e Arthur hanno in partenza coefficienti diversi, come il moltiplicatore di difficoltà che determina il punteggio dei tuffatori. A proposito di concorrenza, Parisi si è infilato in una situazione tosta e a prescindere merita un applauso per la fiducia in se stesso (coefficiente altissimo), a seguire Arthur dovrà riemergere dalla sua condizione di ex protagonista nel Barca aggiungendo qualità al centrocampo (difficoltà media), mentre Sabiri fra tutti è quello che avrà minor concorrenza, perché finora Italiano non ha avuto un trequartista di ruolo. Questo quanto scrive La Nazione.