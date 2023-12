QUI VIOLA, Christensen l'unica certezza. Ma davanti...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Ultime di formazione a cura de La Nazione in vista della sfida di Conference contro il Ferencvaros. L'unica certezza sembra essere quella di Christensen in porta, ormai portiere di coppa. Davanti dovrebbe tornare dal 1' Nico Gonzalez, mentre la presenza di Bonaventura è tutta da capire. Sulla sinistra salgono le quotazioni di Sottil, in avanti è ballottaggio Nzola-Beltran: visto che l'angolano ha giocato da titolare le ultime due però, è lecito aspettarsi l'argentino a guidare l'attacco viola a Budapest. A centrocampo probabile Lopez al posto di Arthur e assieme a Duncan, dietro torna Milenkovic e Kayode sarà chiamato agli straordinari.