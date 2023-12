NZOLA, No alla C. d'Africa. Concentrato sui viola

FirenzeViola.it

Come riportato dal Corriere Fiorentino nella sua edizione odierna, Mbala Nzola, nonostante la convocazione da parte del Commissario Tecnico dell'Angola Pedro Soares, non prenderà parte alla Coppa d'Africa. Eppure poco prima dell'inizio della stagione, mentre veniva formalizzato il passaggio in viola del centravanti ex Spezia, proprio a FirenzeViola.it lo stesso C.T. angolano aveva dichiarato: "Ultimamente M’Bala ha avuto qualche problema e probabilmente anche le voci di mercato hanno fatto si che non fosse pienamente focalizzato su di noi ma sono sicuro che ritrovando Italiano tornerà al 100% e certamente se dovessimo qualificarci lui farà parte del nostro gruppo perché ha ancora tante cose importanti da fare con l’Angola". La questione non è da considerarsi chiusa al 100% ma con ogni probabilità Nzola rimarrà a Firenze. Almeno questo è quello che filtra da ambienti molto vicini al calciatore.

Bene per la Fiorentina che in un mese di gennaio ricco di impegni(ci sarà anche la Supercoppa) già dovrà fare a meno di Kouame. Quest'ultimo infatti al contrario dell'angolano risponderà presente alla chiamata della sua Costa d'Avorio. Nzola quindi vuole giocarsi tutto alla Fiorentina. Adesso l'unica incognita riguarda il mercato e la possibilità che i viola davanti ad un'offerta congrua possano decidere di lasciar partire subito il centravanti angolano.