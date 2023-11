KAYODE, Da oggi di nuovo in gruppo. Beltran scalpita

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Michael Kayode è pronto a riprendersi la Fiorentina. Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, il classe 2004 fin da oggi dovrebbe allenarsi con il gruppo e con il Milan ci sarà. Anche Lucas Beltran sta iniziando lentamente ad aumentare i carichi di lavoro, dopo aver saltato per un problema al costato l’ultimo turno prima della sosta: per l’argentino - reduce assieme alla famiglia da un tour del lago di Como - non sembra in dubbio la presenza in occasione della sfida con i rossoneri anche se resta fin da ora aperto il ballottaggio con Nzola.