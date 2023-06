LA NAZIONE, Da Romero ad Augusto e Cambiaso: i jolly

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Nazione, sulle sue pagine odierne, analizza la situazione esterni per il mercato della Fiorentina. Sarebbero tre i profili valutati dal club: a partire da Luka Romero, esterno offensivo che sta per svincolarsi dalla Lazio. Sa giocare anche da mezzala, può arrivare a parametro zero e prendere il posto di Saponara. Altro nome gradito ai viola è Carlos Augusto, anch’esso un’occasione visto il solo anno di contratto che lo lega ancora al Monza. Ma su di lui c’è la forte concorrenza dell’Inter.

L'interesse per il brasiliano - si legge - è legato anche a una possibile partenza di Aleksa Terzic verso Bologna. A maggior ragione perché lascerà i rossoblu Andrea Cambiaso, di proprietà della Juventus ma che non resterà a Torino, e la soluzione di Firenze potrebbe essere quella da prendere in maggiore considerazione. Il suo cartellino è acquistabile in prestito con diritto di riscatto per una cifra tra i 5 e i 6 milioni di euro.