CORR. SPORT, Confermati nuovamente i noti vizi

L'edizione odierna del Corriere dello Sport, trattando la partita di ieri tra Juventus e Fiorentina, afferma di come il momentaneo gol dell'1-1 firmato da Castrovilli sia un vero e proprio urlo strozzato in gola, e che porta la Fiorentina alla seconda sconfitta consecutiva in campionato, la quarta nelle ultime 5 uscite. Ancora una volta si sono confermati i vizi, scrive il quotidiano, di una squadra sempre più arenata nel limbo del centro classifica: appena un clean sheet nelle ultime 15 e ancora, come analizzato nei giorni passati dalla nostra redazione, la grande fatica a produrre una reazione davvero convincente. Inoltre, in due delle ultime quattro partite, la Fiorentina non è riuscita a trovare il gol, una condizione che condanna la squadra viola al quattordicesimo posto in classifica.