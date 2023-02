21 INDIZI FANNO UNA PROVA

Ancora una sconfitta, la nona in campionato. E la seconda di fila al Franchi, a cui hanno fatto seguito i fischi e la contestazione del pubblico di casa. Contro il Bologna per la Fiorentina è venuta a galla ancora una volta il difetto che la squadra viola e Vincenzo Italiano si portano dietro ormai da agosto 2021: ovvero la difficoltà cronica di saper recuperare la partita da situazioni di svantaggio, ossia dal momento in cui la partita, sul risultato di 0-0, si sblocca in favore degli avversari. Un problema che è parso da subito evidente fin da quando è iniziato il ciclo con il tecnico siciliano in panchina, ovvero nel match allo Stadio Olimpico contro la Roma la prima giornata dello scorso campionato (21/22).

Stagione 2021/22

Da quel momento la Fiorentina, comprendendo tutte le competizioni della scorsa stagione e dell'attuale, raramente è riuscita a recuperare la partita quando è andata sotto. Son ben, nell'anno 2021/2022, 12 sulle 16 totali le occasioni in cui la Viola, passando in svantaggio sullo 0-0, non è riuscita a pareggiare o vincere la partita. Le uniche volte in cui la sfida è terminata in pareggio sono state contro Sassuolo (da 0-2 a 2-2), Hellas Verona (da 0-1 a 1-1) e Cagliari (da 0-1 a 1-1). Ancora più rare sono le occasioni in cui la Fiorentina ha poi vinto la partita: contro la Sampdoria, in Serie A, da 0-1 a 3-1. Una volta sola dunque.

Stagione 2022/23

Spostando l'attenzione sull'attuale stagione, la questione non pare proprio esser cambiata. Infatti fin qui la Fiorentina, contando anche la Conference League, è andata momentaneamente in svantaggio sul risultato di 0-0 in 13 occasioni. Di queste tredici partite, i pareggi ottenuti al novantesimo sono poi stati 3, ovvero contro Juventus (da 0-1 a 1-1), Lecce (da 0-1 a 1-1) e Lazio (da 0-1 a 1-1). Invece l'unica occasione in cui la partita è terminata con una vittoria a tinte viola è stata contro l'Istanbul Başakşehir in Conference League (da 0-1 a 3-1).

Ricapitolando, dunque, sono 21 partite in due anni nelle quali la Fiorentina, andando in svantaggio dallo 0-0 non è riuscita a strappare neanche un punto. Dunque 21 indizi fanno una prova, ovvero quella che la Fiorentina ha un evidente problema da risolvere in tempi brevi. Anche perché le partite decisive, su tutti i fronti, si stanno pian piano avvicinando.

In totale

Stagione 2021/22: 16 partite, 3 pareggi e 1 vittoria.

Stagione 2022/23: 13 partite, 3 pareggi e 1 vittoria.