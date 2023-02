COR.FIO., Nico contro Di Maria: sfida tra argentini

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino sposta l'attenzione sulla sfida dentro la sfida di domani tra Juventus e Fiorentina, ossia quello tra Di Maria e Nico Gonzalez. Stesso ruolo, stesso numero di maglia ed entrambi argentini, domani sera la loro fantasia potrà essere decisiva. I due giocatori hanno vissuto gli ultimi mesi tormentati, chi per un motivo chi per un altro, in merito alla gestione pre Mondiale in Qatar. Guardando però i numeri i due sudamericani hanno pressoché le medesime statistiche: stesse presenze (17) e quasi, anche, gli stessi minuti giocati. Nico segna di più (6 reti), mentre Di Maria fa più assist (5).