GENOA, Domani out in 4. Retegui presente in attacco

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Nazione fa il punto sul Genoa, la prima avversaria viola della nuova stagione. In casa Grifone domani, tra squalifiche ed infortuni, saranno out in 4: Sabelli, Strootman, Messias e Pajac. Dubbio Bani in difesa, mentre davanti sono confermatissimi Retegui e Gudmundsson. Il grande ex Alberto Gilardino dovrebbe optare per un 3-5-2.