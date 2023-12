FIORENTINA, Tre punti per sognare la Champions

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Fiorentina torna a Roma dove,ormai quasi due anni e mezzo fa, è iniziato il percorso in viola di Vincenzo Italiano. Da quella prima partita con in panchina il tecnico nativo di Karlsruhe la squadra toscana è cambiata tantissimo sia in termini di identità di gioco, che di ambizioni. Stasera infatti, in caso di vittoria la Fiorentina si ritroverebbe da sola in quarta posizione. Come riportato nell'edizione odierna del Corriere Fiorentino, i viola sono pronti per questo difficilissimo test. La Roma infatti nelle ultime quattro partite ha ottenuto tre vittorie e un pareggio e sarà spinta da uno stadio Olimpico ancora una volta tutto esaurito.

Ai ragazzi di Italiano servirà soprattutto grande attenzione difensiva per arginare una delle coppie d'attacco migliori del campionato, ovvero Dybala-Lukaku. Riguardo alla formazione, torna titolare Bonaventura mentre partirà quasi sicuramente dalla panchina Nico. In avanti ballottaggio tra Nzola e Beltran per un posto dal primo minuto.