DIFESA, Acciaio Fiorentina: presi solo 3 gol in due mesi

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Come riportato dal Corriere dello Sport in Serie A la Fiorentina ha subito un gol il 19 febbraio nel pareggio per 1-1 contro l’Empoli in casa, uno contro il Milan il 4 marzo (fra l’altro ininfluente perché alla fine è comunque arrivato il successo per il viola) e infine una rete nell’ultima uscita allo stadio Artemio Franchi con lo Spezia l’8 aprile. Per il resto zero reti incassate a Verona, zero a Cremona, zero con il Lecce in casa e zero a Milano contro l’Inter. Numeri top per Vincenzo Italiano e i suoi giocatori che stasera sono chiamati ad un’altra impresa contro l’Atalanta di Gasperini. Il tecnico della Fiorentina, presentando la sfida, ha elevato l’attenzione ai massimi livelli perché la concentrazione sarà una chiave determinante contro la Dea. I numeri dell’ultimo periodo sono tuttavia un motivo di ottimismo per il club di Rocco Commisso che non ha intenzione di frenare la propria corsa a questo punto della stagione. In più c’è la crescita di Martinez Quarta, sempre più determinante e autorevole. L’impennata nelle prestazioni dei due difensori sudamericani ha messo perfino in dubbio il posto di Milenkovic che ogni volta è in ballottaggio ed è costretto a lottare per conquistarsi un posto in campo dal primo minuto. E non è finita qui perché ai tre “veterani’ si aggiunge un giovane in rampa di lancio ovvero Ranieri che a Poznan è stato perfino titolare (in coppia con Milenkovic) e alla fine si è preso i complimenti del tecnico che è stato ripagato della fiducia. È stata la grande sorpresa di formazione in trasferta con il Lech e non ha certo deluso.