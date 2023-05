COPPA ITALIA, Scatta il click day: tutte le info sui biglietti

FirenzeViola.it

Come scrive La Nazione da domani partirà la vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia e, come avevamo già anticipato, per i primi due giorni sarà dedicata ai possessori del mini abbonamento che comprendeva le sfide contro Lech Poznan e Cremonese. Come annunciato, lo stadio Olimpico sarà equamente diviso fra viola (che come prima nominata giocherà in casa), e Inter. Trentamila i tagliandi a disposizione per ciascuna compagine. Ai tifosi della Fiorentina è stata assegnata la Curva Sud (quello solitamente occupata dai tifosi della Roma) e i lati sud dei Distinti, Tribuna Monte Mario e tribuna Tevere. Come fa sapere Atf, i biglietti acquistati nelle diverse fasi non saranno annullabili o cedibili (impossibile quindi passaggio ad altra InViola o cambio nominativo). In fase di emissione dovrebbe però essere possibile cedere la prelazione ad altro possessore InViola. I possessori di pack in Curva Fiesole potranno esercitare la prelazione in Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Tevere o Tribuna Monte Mario. Gli abbonati della stagione 2022/23 ed i possessori di pack Maratona o Tribuna potranno invece esercitare la prelazione nei settori Distinti Sud, Tribuna Tevere Sud o Tribuna Monte Mario Sud. Ogni operazione potrà comprendere fino a quattro acquisti. Anche i tifosi dell’Inter potranno comprare il biglietto a partire dalle 14 di domani. Nel caso dei nerazzurri, la prelazione è stata data agli abbonati di questa stagione.