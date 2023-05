C. ITALIA, Tutte le info per i biglietti della finale

Fonte: Jacopo Massini

Arrivano novità importanti in merito alla vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter che si terrà all’Olimpico il 24 maggio. Da lunedì 8 maggio saranno in vendita i biglietti online in prelazione per chi ha sottoscritto il pack Cremonese-Lech, a seguire ci sarà la vendita per gli abbonati e tra sabato 13 e domenica 14 per i possessori di in viola card. Lunedì 15, invece, partirà la vendita libera. I posti assegnati per i tifosi viola saranno 30 mila, un numero importante considerando che l'ultima volta contro il Napoli i tifosi viola erano 18 mila giocando di sabato.