CASTROVILLI, Rientro vicino ma rischia di restare fuori rosa

Sulle pagine del Corriere Fiorentino si fa anche il punto sul futuro incerto di Gaetano Castrovilli, ancora assente per un infortunio che lo tiene ai box da diversi mesi. La strada dell'ex numero 10 sembrava segnata già questa estate, quando fu ad un passo dal trasferimento al Bournemouth in Premier League. Passaggio che però saltò perché il giocatore non riuscì a superare le visite mediche. Una grana per la Fiorentina e per il centrocampista che, una volta fatto ritorno al Viola Park, decise di operarsi nuovamente al ginocchio.

Adesso, nonostante il rientro imminente e la possibilità di aggiornare le liste di campionato e Conference, resta dunque il dubbio se Castrovilli sarà perfettamente reintegrato all'interno della rosa della Fiorentina o se invece - come accaduto a Benassi - verrà lasciato fuori. A prescindere di ciò, tuttavia, il futuro di Castrovilli sembra ormai deciso, dato che nessuna delle due parti in causa sembra intenzionata a voler parlare di un eventuale prolungamento di contratto.