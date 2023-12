BELTRAN, In estate anche il Colo-Colo sulle sue tracce

FirenzeViola.it

Sulle colonne de La Nazione oggi in edicola, si parla delle offerte che quest'estate sono arrivate al River Plate per Lucas Beltran. Per il centravanti argentino infatti, come riportato dal quotidiano, oltre alla Roma e alla Fiorentina si era mosso anche il Colo-Colo. La formazione cilena, come raccontato dal suo allenatore Guastavo Quinteros in un’intervista rilasciata a TNT Sports, era sulle tracce del Vichingo prima che Burdisso lo portasse a Firenze.