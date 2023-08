BARONE, E quel messaggio soprattutto ad Amrabat

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Come riporta Repubblica, a Genova era presente anche il presidente Commisso, che ha ringraziato i duemila tifosi viola. Il direttore generale Barone invece, commentando quelli che saranno gli ultimi giorni di mercato, nell'immediato post-partita ha mandato un messaggio soprattutto ad Amrabat: "Siamo sempre pronti per altre entrate e uscite. Se c’è qualcuno che non è contento lo possiamo accontentare da qui a fine mercato". Il centrocampista marocchina è rimasto in panchina tutta la partita.