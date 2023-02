ANTOGNONI, Golf? Bati tra gli avversari più duri

In un'intervista "biografica" concessa a Tuttosport, Giancarlo Antognoni ripercorre alcune tappe fondamentali della sua carriera, parlando anche dei suoi inizi. Ecco alcuni passaggi: "Sono cresciuto in campagna, riuscivo a trasformare tutto ciò che trovavo in un pallone o qualcosa che gli somigliasse, perlopiù facevo palloni di carta e con quelli giocavo ore e ore. A 9 anni mi sono trasferito con la famiglia in città, a Perugia, ed è stato allora che ho iniziato a frequentare una società di calcio e muovere i primi passi in una squadra".

Seguiva il calcio anche come tifoso?

"Certo, simpatizzavo per il Milan, il campione che ammiravo di più era Gianni Rivera. E la prima partita che ho visto dal vivo è stata Bologna-Milan, avevo 12 anni, mi ci portò mio padre. Rimasi a bocca aperta. E la mia passione crebbe ancora di più. Cominciai a giocare in prima categoria e a 15 anni mi prese il Torino.

La mia passione ora è il golf. Gioco con tanti ex calciatori? I migliori in questo sport? Vi dico Batistuta, Guardiola, De l Piero, Massaro. Vorrei approfittare di questo spazio per ricordare il torneo ‘Vialli-Mauro’ in calendario il prossimo aprile nei pressi di Monza. Si affronteranno professionisti ma anche ex calciatori e fra questi pure il sottoscritto. Ricordo l’edizione dell’anno scorso, c’era anche Gianluca...Senza di lui quella prossima sarà un’edizione davvero particolare».