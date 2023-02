TORCHIA A RFV, Se coppe ok compensi campionato ma..

Davide Torchia, agente di lunga esperienza, tra gli altri di Rugani, è intervenuto a Radio Firenzeviola durante la trasmisisone "Dodicesimo Uomo" per parlare di Fiorentina: "Qualche posizione di classifica in più me l'aspettavo dai viola, insomma non sta rispettando le aspettative iniziali. Motivi? Al di là dell'allenatore, al quale solo l'esperienza insegna a gestire tre competizione, ma i motivi vanno divisi anche tra giocatori e società. Non è facile quando giochi ogni tre giorni per obiettivi importanti, quando in Coppa Italia puoi essere lanciata in finale, quando vai avanti in Conference e poi c'è il campionato... con due infortunati sei già corto di uomini ma bisogna essere equilibrati".

Rischia la lotta per non retrocedere? "Per le forze in campo direi di no però è meglio essere un po' preoccupati che essere troppo tranquilli. Però ha potenzialità per fare punti. Il Verona è quello sotto che sta facendo punti ma quelle davanti sono attrezzate meglio. Poi se si pensa solo agli obiettivi più rosee, se cammini bene in Coppa insomma compensi"



Terracciano solo buon secondo e giudizio su Vicario? "Non ci sono bravi secondi in realtà. Terracciano è affidabilissimo ma qualche errore ci può stare ma se una deve migliorare non credo che debba farlo per forza lì. Certo Vicario lo prenderei in qualsiasi squadra top, è il più pronto e forte in questo momento".



Lecce ed Empoli davanti, dipende dalla costruzione? "Sono casi diversi. L'Empoli ci ha abituati a lavorare bene, con giovani che danno punti e mercato ma soprattutto ha dalla sua che se perde tre partite non sono un dramma, a differenza di quanto accadrebbe alla Fiorentina. Questo fa la differenza. Il Lecce è partito al 50% delle possibilità di salvezza, ma hanno azzeccato i giocatori nonostante lo scetticismo e il nome semisconosciuto e il badget basso, giocatori che si sono comportati bene ed ora vanno avanti sulla scia dell'entusiasmo. Quel lavoro lo sa fare bene Corvino".