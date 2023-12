TIRIBOCCHI A RFV, Viola da CL. Attaccanti? Troppa densità

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ascolta l'audio

Simone Tiribocchi a Radio Firenze Viola

L'ex attaccante Simone Tiribocchi è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare dell'attualità viola a partire dalla sfida di ieri sera all'Olimpico contro la Roma. Queste le sue parole: "Era un'opportunità per dare un segnale all'ambiente. La Fiorentina con le big ha fatto sempre grandi partite ma poi ha raccolto meno del dovuto. La Fiorentina non ha gestito bene il doppio vantaggio numerico".

Come valuta la prestazione di Nzola di ieri?

"Secondo me Italiano è un ottimo allenatore. Nzola a me piace, a volte non sono solo gli attaccanti ad avere colpe. Italiano deve lavorare, e sicuramente sta lavorando, per provare a mettere più a proprio agio i centravanti. Secondo me il problema può essere anche la troppa densità in zona area di rigore. L'attaccante va in difficoltà nel riuscire a smarcarsi. Io penso che quando un attaccante gioca bene, allora gioca bene la squadra. Purtroppo i gol degli attaccanti mancano e con quei gol i viola potrebbero essere in alto".

La Fiorentina può lottare per la Champions?

"Sono convinto che la Fiorentina possa lottare per il quarto posto. Per gioco e rosa ci sta sicuramente. Anche per le difficoltà delle altre squadre che ambiscono a quel traguardo".

Cosa ne pensa di Arthur?

"Il livello di Arthur era già alto prima di arrivare in viola. Per me è stato un grande colpo. Lui si è voluto rimettere in gioco in una piazza come Firenze e secondo me va preso in considerazione per il futuro perché ha fatto crescere la Fiorentina e la Fiorentina vuole crescere ancora".