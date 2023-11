SPECIALE A RFV, Italiano mostri nuove idee a gara in corso

FirenzeViola.it

Luca Speciale a Radio FirenzeViola

Il giornalista Luca Speciale ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Palla al centro". Ecco le sue parole.

Cosa ne pensa del momento della Fiorentina? "Dopo la vittoria con il Napoli, sono arrivate brutte sconfitte e la Fiorentina non ha meritato zero punti in tre partite con tani tiri e un gol preso, nelle poche azioni subite. Le squadre e gli altri allenatori hanno studiato le contromisure per affrontare e neutralizzare la Fiorentina, quindi Italiano deve trovare nuove soluzioni. Riguardo l'attacco e la partita di ieri, non so se Nzola è adatto a questa squadra e come lo ha dimostrato il rigore di ieri, in questo momento ha troppa paura. Italiano è bravo ma deve modificare alcune sue idee di gioco per essere più imprevedibile".

Benaventura potrebbe essere arretrato per cambiare stile di gioco?

"Non penso ci sia bisogno, a volte invece di arretrare o attaccare bisognerebbe riflettere facendo stancare l'avversario, si deve anche saper attendere l'avversario e fermarsi in dei tratti della partita. La squadra fa vedere le solite idee e lo stesso modo di gioco, Italiano deve mostrare un piano b a gara in corso, lo stimo molto ma deve sorprendere con nuove soluzioni".

Che partita sarà quella di domenica contro il Bologna?

"Sarà comunque un derby per gli avversari, non sarà un pomeriggio semplice. Il Bologna è la squadra che ha sorpreso di più fin qui, sarà una partita dura e la Fiorentina pagherà la grande fatica contro la Juventus e il viaggio europeo della Conference League, soprattutto se non ha ottenuto i risultati sperati".

