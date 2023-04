SALA A RFV, Viola ostica, a Monza direi un pareggio

FirenzeViola.it

Patrizio Sala a Radio FirenzeViola

Patrizio Sala, doppio ex di Fiorentina e Monza, parla così su Radio FirenzeViola in vista del match di domani: “La Fiorentina è cresciuta molto. Il Monza gioca e lascia abbastanza giocare, fa tanto possesso e non è pericolosissima davanti. Manca un finalizzatore, ma la Fiorentina è una squadra ostica, sarà una gara entusiasmante”.

Prosegue: “Nel calcio, purtroppo, c’è sempre la fretta di voler ottenere qualcosa. Italiano ha fatto tanto nell’ultimo periodo, ma aveva già fatto tanto prima, erano solo i risultati un po’ altalenanti. Il Monza invece è stato migliore nei risultati, con un gioco lineare”.

Su Palladino: “Ha preso una linea come quella di Juric e Gasperini: ha una grande dote, la serenità. Riesce sempre a trasmetterla alla squadra, fa assumere tanto coraggio alla squadra. È notevole che lo stia facendo in una squadra al suo primo anno in Serie A. Potrebbe avere più punti, ma è quasi salto. È abbondantemente sopra la zona salvezza”.

Sulla squadra viola: “La Fiorentina, sugli esterni, ha 3-4 giocatori molto forti. Ha un potenziale offensivo forte. Questo “vecchietto” poi, Bonaventura, è straordinario. Dà qualcosa in più: fa il metodista, il trequartista... tutte le squadre lo vorrebbero avere. La Fiorentina ce l’ha e se lo vuole tenere”.

Qual è il modulo più adatto alla Fiorentina?

“Il 4-2-3-1, con Bonaventura che può giocare davanti a Mandragora e Amrabat. La Fiorentina ha una buona rosa per fare un campionato tra i primi sei-sette posti”.

Conclude: "Il Monza è una squadra più da trasferta. Fa tanto possesso, non avendo un attaccante forte cerca poco la verticalizzazione. La Fiorentina però è una squadra molto ostica: io, per domani, dovessi fare un pronostico, direi che finisce in pareggio".