RFV, Non si ferma: domani in onda dalle 9 alle 16

Nonostante il giorno festivo, Radio FirenzeViola, la la nuova visual web-radio curata dalla redazione di Firenzeviola.it non si ferma. La programmazione partirà alle ore 9 e terminerà alle 16. Tanti ospiti durante l'arco della giornata per analizzare la sfida di campionato contro la Sampdoria e le partite successive della Fiorentina. In conduzione Tommaso Loreto, Pietro Lazzerini, Vittoria Orlando, Luca Calamai, Giacomo Galassi e Chiara Andrea Bevilacqua. Per interagire con noi, è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al numero 348.75.13.933, mentre se vuoi intervenire in diretta chiama lo 055.77.111.71.

