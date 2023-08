PRES. V. FRANCAVILLA A RFV, Ecco perché saltò l'affare Nzola con la Viola

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Antonio Magrì a Radio Firenze Viola

Il presidente della Virtus Francavilla Antonio Magrì è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Social Club", per parlare del prossimo acquisto della Fiorentina, M'Bala Nzola: "Arrivato in Italia è stato scartato da diverse squadre. Quando è arrivato a Francavilla gli abbiamo dato la possibilità di fare un provino e in 10-15 minuti ha fatto cose incredibili. Addirittura ci chiesero di farlo uscire per non farlo notare agli altri procuratori. Successivamente gli facemmo 3 anni di contratto. Nel nostro piccolo lo abbiamo aiutato molto, gli siamo stati dietro anche per il discorso della lingua e perché, essendo una cittadina e giocando in Serie C, aveva poche pressioni".

Nzola che tipo di persona è? È un ragazzo solare ed espansivo?

"Siamo stati molto pazienti con lui. Inizialmente non è stato facile ma dopo si è dimostrato un ragazzo solare e che si mette sempre a disposizione di tutti. Lui è anche molto contento di arrivare alla Fiorentina, perché la Viola è stata la prima squadra ad interessarsi a lui e il calciatore ha avuto subito il sogno di giocare in Serie A".

Perché saltò l'affare?

"La Fiorentina ci fece un'offerta economica, ma a fine anno ci fu un intoppo. Nzola ricevette 8 giornate di squalifica per un battibecco con l'arbitro e questo frenò sia il discorso con la Fiorentina che con il Napoli e con il Parma. I primi anni Nzola aveva un bel caratterino, oggi invece è un giocatore e una persona totalmente diversa. Da noi ha comunque fatto delle cose incredibili, vinceva le partite da solo".

Voi siete orgogliosi che Nzola approdi a Firenze?

"Per noi è un orgoglio che M'Bala approdi ad una squadra importante e storica come la Fiorentina. Molto spesso lo portiamo qua come un esempio positivo e quindi oggi è un giorno di festa anche per noi oltre che per voi".