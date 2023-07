PILLON A RFV, Arthur è il classico regista, funzionale

FirenzeViola.it

Bepi Pillon a Radio Firenze Viola

Mister Giuseppe Pillon è intervenuto a Radio FirenzeViola, durante "Palla al Centro" per commentare i temi d'attualità gigliata: "Arthur lo vedrei bene come play davanti alla difesa, assomiglia a Italiano quando giocava. Il classico regista, molto bravo tatticamente, funzionale al gioco del mister. Ha bisogno di un rilancio, ma non si va nei grandi club per niente. E' adatto al 4-3-3 davanti alla difesa, lo vedo come mossa azzeccata".

Ha la rapidità per coprire l'uno contro uno della linea difensiva come faceva Amrabat?

"E' chiaro che ha caratteristiche diverse dal marocchino, ha più qualità nel proporre gioco. Nella fase difensiva è meno bravo, si tratta di due giocatori diversi. Amrabat era più bravo nel tamponare, lui ha più qualità nel tocco. A me piace più un organizzatore di gioco come Arthur. Se poi non cade nei tanti infortuni che ha avuto resta senz'altro un giocatore di livello".

Sabiri come lo vede meglio collocato nella formazione di Italiano?

"Lui può giocare nel 4-2-3-1 dietro la punta o nel 4-3-3 come ala sinistra convergendo verso il centro. Barak? Anche lui può fare l'attaccante esterno, ce le ha le qualità".

Che valutazione dà all'annata di Cabral e Jovic?

"Sufficiente, ma una squadra come la Fiorentina si aspetta molto di più da loro. Serve un attaccante da 13/14 gol".