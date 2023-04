PIERGUIDI A RFV, 55 mln? Sono al vaglio della CE

Michele Pierguidi, presidente del quartiere 2, ha parlato così ai microfoni di Radio FirenzeViola: "I soldi dello stadio sono totalmente a bilancio del comune di Firenze, può portare davanti i lavori fino al 2026. Il comune di Firenze ha partecipato e rispettato il bando. Ci sono già 135 milioni e gli altri 55 milioni sono al vaglio della Comunità Europea, ma non penso siano un problema. Abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare per un Franchi moderno, coperto, che può partecipare alla finale di Europa League. Da presidente del quartiere sono molto contento. In Italia il 99.9% sono impianti pubblici e quando la squadra se ne va succede quello che è succede al Flaminio di Roma".

Sono sparite le gru dal centro sportivo. Questa società aveva promesso il centro sportivo in un tempo e lo ha rispettato, perché 4/5 mesi di ritardo sono fisiologici.

"Da tifoso della Fiorentina sono molto contento. Sono bravi anche a far calcio, perché a metà aprile siamo ancora in competizione su due coppe e in campionato stiamo lottando per l'Europa. Tanti presidenti ci hanno messo molto di più. Io son contento da tifoso".

Stasera c'è una partita importante.

"La partita di stasera è difficilissima perché l’Atalanta è molto forte, ma la Fiorentina se la può giocare con tutte. La Fiorentina può far tutto".

Anche se il risultato smorza l'animosità dei tifosi polacchi, ma è previsto qualcosa di particolare in vista di giovedì?

"Io mi auguro che possa essere una bella festa di sport, mi auguro che come sia andata bene a Poznan, possa andare bene anche qui".

Come è stato vedere Cabral che in piazza Tasso si è messo a palleggiare con dei bambini?

"È un grande. Io lo dicevo anche quando non segnava. Lo ho elogiato anche quando era in panchina e quando entrava dava sempre tutto".