PERINETTI A RFV, Bravo Italiano a recuperare la squadra

Il direttore sportivo del Brescia Giorgio Perinetti ha parlato oggi così a Radio Firenzeviola: "Tutte le squadre vivono momenti di difficoltà, Italiano è stato bravo a far ritrovare fiducia e gioco alla Fiorentina. Finalmente ha trovato un attaccante come Cabral e questo ha portato la squadra a ritrovare l'entusiasmo che gli permette di fare buoni risultati. Jovic è un altro tipo di giocatore rispetto a Cabral, il mercato internazionale l'ha sempre considerato un top ma purtroppo le prestazioni sono da flop. Starà a lui capire come potersi riprendere, magari cambiando campionato. Nel calcio le gerarchie le fa il campo e in questo momento si fa preferire Cabral".

Del caso Amrabat cosa pensa?

"La risposta non è semplice, ma nel mercato di gennaio non potendo sostituire subito il giocatore non era facile accettare l'offerta del Barcellona. In estate le considerazioni saranno fatte con più serenità. Oggi non ci sono giocatori incedibili".