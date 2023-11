P. IACHINI A RFV, Fiorentina, ora è calato chi era al top

FirenzeViola.it

Pasquale Iachini a Radio Firenze Viola

Pasquale Iachini, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio" per parlare della gara contro la Juventus: "Serve un po' di sensibilità in più in questo calcio: quella partita non andava fatta. Il calcio ormai è diventato questo".

La Fiorentina è ridimensionata?

"L'autostima non è più quella di prima, poi là davanti si fa una fatica enorme a segnare. Onestamente gli interpreti che andavano per la maggiore sono calati. Ci sta, poi si è giocato contro una squadra come ai vecchi tempi di Trapattoni a livello di gioco. Il calcio è come la moda... Torna. Pur di non far giocare l'avversario ci si chiude a riccio".

Servono giocatori in grado di dribblare?

"Sì, anche perché gli avversari lo sanno che ne sei deficitario. Non importa se perdi la palla quando punti l'avversario... Ora non ti fischiano neanche più quando aspetti con la palla tra i piedi. Tant'è che non si vedono delle belle partite, sono stantie. Eppure la Juventus, emblematica di questo cambiamento, è candidata a vincere lo scudetto".

