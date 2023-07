ORSI A RFV, Dia profilo giusto per la viola. In porta...

FirenzeViola.it

Fernando Orsi a Radio Firenze Viola

Fernando Orsi, ex portiere tra le altre della Lazio, ha parlato in diretta a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Palla al centro". Queste le sue dichiarazioni partendo dal percorso dei portieri italiani: “La scuola italiana sembra ripartita, ha messo in mostra un po’ di giocatori interessanti, come per esempio Carnesecchi, Audero, Vicario, Caprile e Meret".

Caprile potrebbe fare bene a Firenze?

“Caprile personalmente mi piace. Non è partito da titolare quest'anno, ma si è conquistato il posto a Bari, che non è una piazza semplice. Un po’ la pressione l’ha vissuta. Serve però la spinta anche di Italiano in questo caso, se se la sente di rischiare e di scommettere su un giovane”.

Sul possibile sostituto di Terracciano: “ Audero a me piace tantissimo, arriva da un’annata difficile, ma è un portiere affidabile. Per caratteristiche ci può stare. La Fiorentina deve trovare un portiere più esperto per poter far crescere anche Martinelli e Vannucchi. Se dovessero pescare dall'estero, andrei su Sommer, ha esperienza e personalità, ti fa fare il salto di qualità, guardate Ochoa a Salerno. Anche Livakovic è forte, però opterei per un portiere italiano”.



Su Dia: “È la scelta giusta per la viola. Tecnicamente è un ottimo giocatore ed è forte anche sotto porta. È rapido, veloce ed è bravo nel conquistare le punizioni in zona offensiva, per me è il profilo giusto per questa Fiorentina".