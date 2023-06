OLIVEIRA A RFV, Avrei visto bene Dzeko alla Fiorentina

Ascolta l'audio

Luis Oliveira a Radio FirenzeViola

Durante "Viola weekend" di Radio Firenzeviola ha parlato l'ex giocatore della Fiorentina, Lulù Oliveira.

Dove può migliorare la Fiorentina?

"Pensavo potesse vincere una delle due coppe, ma credo che la Fiorentina abbia fatto grandi progressi. Molti tifosi si aspettavano qualcosa di grande, ma per quanto ho visto ha fatto cose importanti. Servirebbe qualche difensore più esperto che sappia leggere meglio certe situazioni e un paio di centrocampisti. A questi manca sempre un attaccante che sappia segnare. Cabral si è fatto trovare pronto, ma serve qualcuno di spessore".

La Fiorentina potrebbe investire di più sui giovani?

"Il calcio è cambiato, ora servono cifre importanti per certi giocatori. Da questa stagione dovrebbe iniziare a puntare sui ragazzi giovani e vanno aspettati. I tifosi vogliono qualcuno pronto subito, ma per certi giocatori servono tanti soldi".

Sul mercato: "Secondo me sarebbe servito un giocatore come Dzeko alla Fiorentina, che non ha rinnovato con l'Inter. Arnautovic? Anche, è uno di quegli attaccanti che in area non perdona. Poi apre gli spazi e dà qualcosa in più, serve a qualsiasi squadra uno come lui".

Che obiettivo si aspetta per la Fiorentina nella prossima stagione?

"La Fiorentina deve pensare in grande e credo possa fare ancora meglio, magari arrivando in Europa League: sarebbe qualcosa di importante".

Se fosse ripescata in Conference?

"La Fiorentina ha dimostrato di saper giocare su più fronti, ma tanto dipenderà dalla rosa a disposizione. Italiano è bravo, ha fatto un ottimo lavoro".

Sul Cagliari in Serie A: "Conosco bene Ranieri, mi volle lui a Firenze. A Cagliari ha cambiato la mentalità e li ha portati in Serie A. Nessuno poteva pensare che portasse a questo trionfo".

Prosegue: "Qualche giocatore probabilmente non è stato all'altezza e se pensano a delle cessioni vuol dire che hanno già pronti i nomi di chi li sostituirà. Cabral va aspettato e deve dimostrare all'allenatore che può contare su di lui".

In cosa deve migliorarsi Italiano?

"Lui lo sa meglio di me e quest'anno credo che migliorerà. Difesa alta? Probabilmente ha pagato caro questa cosa in finale, il West Ham ne ha approfittato e non ha perdonato".

E' più sostituibile Amrabat o Nico Gonzalez?

"Amrabat ha dimostrato il suo valore ed è un giocatore importante, per me dovrebbe rimanere alla Fiorentina".