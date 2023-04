MONGATTI A RFV, In qualche modo i 55mln arriveranno

Ascolta l'audio

Donato Mongatti a Radio FirenzeViola

Editorialista di Firenzeviola.it ed esperto delle questioni legate allo stadio Franchi, Donato Mongatti a Radio Firenzeviola durante "Viola Weekend" ha inquadrato la situazione dopo il no dell'Unione Europea ai 55 milioni del PNRR per il Franchi: "Siccome si tratta solo dell'ultima tranche del PNRR, i 55 milioni penso che arriveranno lo stesso, solo non dall'Europa. Quando ci sarà l'approvazione del progetto definitivo, a livello urbanistico la ristrutturazione si farà. A questo punto non penso sia possibile far passare tutto in cavalleria, c'è solo da capire come arriveranno questi soldi e come si può muovere il Comune di Firenze che entro il 31 luglio dovrà fare l'affidamento dei lavori. Tramite l'appalto integrato deve chiudere il bando e dire quale ditta si è aggiudicata i lavori di ristrutturazione. Non so se reperire questi 55 milioni sarà un problema per questo appalto, io penso di no ma ancora non ne siamo sicuri. Se poi non arriveranno da Roma questi 55 milioni, allora il Comune si dovrà muovere autonomamente ma non penso che trovare una linea di credito per questa cifra sia un problema. Il Comune può chiedere un prestito, che sia al Credito Sportivo o alla Banca Europea degli investimenti. Poi c'è un'altra questione".

Quale?

"Che non si sa ancora se l'Italia avrà gli Europei del 2032 di calcio. Il problema grosso è che entro la fine del 2023 i lavori devono partire, quindi aspettare quelle risorse mi pare altamente improbabile".

Quindi salta tutto oppure no?

"I soldi già spesi sono veramente tanti tra professionisti che hanno già lavorato e questioni burocratiche da risolvere. In qualche modo dovranno trovare ciò che manca dal PNRR. Mandare tutto in malora la vedo veramente difficile, mi preoccupano solo i tempi che sono stretti".

Senza i 55 milioni il restyling si può fare?

"Ho sentito che l'ha detto anche Hirsch ma mi fa un po' ridere. L'obiettivo è creare un impianto di alta categoria, cosa si fa, si rinuncia solo ai 55 milioni?".