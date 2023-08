MARIANELLA A RFV, Nzola ha i movimenti giusti. Amrabat...

Ascolta l'audio

Massimo Marianella a Radio Firenze Viola

Il giornalista di Sky Massimo Marianella è intervenuto a Radio Firenzeviola, durante "Palla al centro" per parlare della nuova stagione europea della Fiorentina a partire dalle convocazioni: "L'assenza di Amrabat penso sia l'anticamera di una cessione, visto che non viene a Vienna senza una giustificazione. Ci sono tanti interessamenti ma se il Manchester avesse voluto prenderlo poteva averlo già preso. Credo Amrabat abbia vissuto su un pensiero che ha di se stesso, altrimenti una big l'avrebbe già preso invece non l'ha preso il Manchester, né il Barcellona. Mi pare che la squadra più grande dove possa giocare è la Fiorentina. Se iniziasse a giocare con Arthur? Ci guadagnerebbe certo. La Fiorentina è stata brava a mantenere la parola con il giocatore, nel caso fosse arrivata una offerta. Io vedo solo l'Atletico che negli ultimi giorni se non riuscisse ad arrivare al suo obiettivo allora potrebbe virare su Amrabat".

Tre flash della Fiorentina a Genova? "L'entusiasmo di Commisso è lo stesso che contagia anche me perché questa è la squadra di Italiano, costruita per quanto visto. Ad esempio Nzola non ha fatto gol o una prova clamorosa ma ha fatto le sponde e movimenti importanti per il gioco di questa squadra. Poi sono contento per Kayode, speravo che potesse rimanere in rosa ma non pensavo che esordisse subito e giocasse così bene. E poi mi è piciuto come è entrata in campo la squadra che voleva chiudere subito la partita".

Nzola e Beltran anche insieme? "Nzola ha dimostrato perché Italiano l'ha voluto anche se Cabral è potenzialmente superiore. Con i suoi movimenti giocano tutti meglio, con esterni più efficaci. Insieme? Forse a sinistra con Gonzalez a destra ma domani penso possa giocare proprio Beltran. Non dimentichiamo che la partita è importante sia perché è una conferma a Genova ed anche perché l'Europa passa da questo preliminare, è una partita chiave anche per incendiare l'entusiasmo dei tifosi e mettere sui giusti binari questa doppia sfida"

Dove può arrivare la Fiorentina? "Pensare che possa vincere lo scudetto non lo so, ma onestamente anche se deve comprare un difensore già così sia da quinto posto. E se l'ambiente resta così positivo penso possa bussare alla porta della Champions, Una Fiorentina così ben allenata e con un parco giocatori che va aiutato con un difensore può far sognare. La finale persa ha lasciato il sogno di riscattarsi ed alzare un trofeo. Insomma questa estate la Fiorentina ha assunto il diritto di sognare, serve anche un po' di fortuna per materializzare i sogni".