LUCCHESI A RFV, Viola e granata giocano bene. Domani...

Fabrizio Lucchesi a Radio Firenze Viola

L'ex dirigente della Fiorentina, Fabrizio Lucchesi, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, spendendo qualche parola in vista del match di domani contro il Torino. Queste le sue parole:

Tra i proprietari di Fiorentina e Torino c’è una rivalità sportiva un po’ inattesa, la sorprende?

“Ricordo che i Della Valle erano molto vicini a Cairo, avevano buoni rapporti. Di recente invece ci sono stati questi screzi ma ci stanno. Entrambe, una per tradizione e per storia, l’altra per blasone, sono società definite medio-grandi. Sono quelle squadre che hanno delle cose comuni, ed è chiaro che fare fronte comune aiuta in termini di competitività”.

Un pensiero sui gigliati e sui granata: “La Fiorentina mi ha sorpreso per l’eleganza e la variazione tattica, che ha permesso di trovare anche qualche gol insperato, mettendo una pezza alla mancanza dei gol degli attaccanti e permettendo ai gigliati di portare a casa dei punti importanti. Il Torino si è ripreso, gioca bene, quindi mi aspetto una bella partita. Cercheranno entrambe di fare la gara”.

Spesso Fiorentina e Torino vengono paragonate: “Articolerei in tre parti la risposta; il primo tema riguarda il piano sportivo, perché ci sono i vari periodi della stagione, e infondo all’anno arriva più avanti chi riesce a gestire meglio i momenti. Sul piano societario, sono due piazze straordinarie, e la loro storia dice che sono squadre che si possono equivalere. Per quanto riguarda i piani futuri, se la Fiorentina dovesse sistemare ì problemi in attacco e se il Torino dovesse riuscire a dare continuità alle ultime prestazioni, potrebbero arrivare veramente in alto”.

