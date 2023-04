LOSETO A RFV, Per Castrovilli futuro "alla Messi"

Ascolta l'audio

Giovanni Loseto a Radio Firenze Viola

Giovanni Loseto, ex bandiera del Bari ed ex allenatore di Castrovilli in Puglia, è intervenuto oggi a Radio Firenzeviola per parlare del talento di Minervino Murge ma non solo: "Io mi ricordo benissimo il primo giorno che fece il provino da noi, con la divisa del Barcellona e il 10 di Messi. Il suo destino è quello con la Fiorentina: lo vedo benissimo a Firenze e anche con la Nazionale potrà dare qualcosa. Chissà che non diventi titolare visto quello che c'è in giro. Lui è cresciuto tanto sotto tutti gli aspetti, vederlo uomo ora mi rende felice per lui e per la fammiglia".

Qual è il ruolo migliore per lui?

"Da noi giocava trequartista ma lo vedo benissimo a centrocampo: mi sono meravigliato per la bella chiusura su Lukaku, ormai sa fare anche il difensore. Lo vedo anche calciare alla Del Piero, per poco non fa un grandissimo gol contro l'Inter".