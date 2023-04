KRAUSZ A RFV, Nico da 15 gol all'anno. Prestianni...

FirenzeViola.it

Barend Krausz, esperto di calcio argentino, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione Viola Amore Mio, e ha iniziato parlando di Nico Gonzalez: "Potenzialità ne ha da vendere. Complice lo stato fisico non ideale ha reso meno di quanto ci aspettassimo. La delusione grossa per lui è stata quella di non partecipare al mondiale. Io spero che con l'orgoglio argentino possa dimostrare chi è".

Nico cerca il record di gol in magli viola.

"Lui è un giocatore che potrebbe fare 15 gol all'anno: è abile nel gioco aereo, ha un buon calcio da fuori area. Ha tutti i mezzi per fare 15 gol".

Può elevarsi a campione?

"Si lui ha 25 anni, dispone di maturità e gioventù: è nell’età migliore".

Non so se giochi meglio nel suo piede forte o piede invertito

"La Fiorentina ha Ikone quindi è difficile metterlo a piede invertito, anche se io lo preferirei, così potrebbe colpire da fuori area. Giocando a sinistra perde qualche gol".

Nico però lo trovi in tutte le zone.

"A volte eccede, ma gli argentini hanno questo, quando entrano in campo non si risparmiano, lasciano tutto".

L'ultimo gol su azione risale al 29 gennaio contro la Lazio.

"Io sono fiducioso, il momento della squadra aiuta i giocatori, c'è più serenità. Poi ho visto è amco di Quarta, che anche lui è cresciuto molto. Ci sono tanti aspetti che lo possono aiutare, compreso il clima di coppa. Gli argentini si esaltano nei momenti difficili".

Che pensa di Prestianni?

"Lui non è un nome, è un nome e un cognome. È un fuoriclasse. Io l' ho visto in ottava divisione contro il River, ha debuttato a 16 anni. Può prendere l'eredità di Maradona e Messi. Questo ragazzo ha solo due problemi, l'altezza, anche se è la stessa di Messi e Maradona, e che tutti i giocatori del Velez in Europa non hanno fatto niente".

Lei scommette su questo giocatore?

"Si e non solo io. Sono intervenuti club anche molto importanti, è un giocatore già conosciuto. Ha debuttato a 16 anni, uno tra i più giovani debuttanti del calcio argentino."

Un talento argentino per la Fiorentina?

"Qualcosa di buono c'è. La Fiorentina ha un canale privilegiato con il River che sta facendo bene. Ci sono giocatori interessanti e molto giovani. La Fiorentina tramite Quarta e l’amicizia con il vecchio presidente è avvantaggiata. Inoltre c'è Burdisso che è bravissimo, conosce ogni angolo dell'Argentina: è molto conosciuto e molto stimato.