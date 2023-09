KRAUSZ A RFV, Nico? Altura e viaggi non sono una scusa

FirenzeViola.it

Barend Krausz a Radio Firenze Viola

Chiamato in causa per commentare i primi passi della nuova Fiorentina e di Lucas Beltran, Barend Krausz, agente Fifa ed esperto di calcio argentino, ha parlato così a Radio FirenzeViola: "Tutti i grandi attaccanti, anche quelli argentini, hanno avuto un periodo di ambientamento. Batistuta ha fatto sei mesi di panchina quando è arrivato a Firenze; è un apprendistato che tutti devono fare. Come attitudine è un ragazzo che da sempre tutto. L'attacco a due con Nzola? Può essere un'idea per il futuro".

E su Nico Gonzalez e la possibilità che possa giocare già con l'Atalanta dopo gli impegni con l'Argentina (l'ultimo dei quali domani, in altura, a la Paz contro la Bolivia: "Io mi ricordo cosa faceva Maradona. Arrivava in aeroporto la mattina, un cappuccino, entrava in campo e faceva la differenza. Certo, Nico non è Maradona, ma è un ventenne, viaggiano in prima classe. Anche sul discorso altura io non esagererei, poi dipende dal tipo di calciatore. Messi fa quello che vuole anche a 2mila metri".

Infine, un parere sulla crescita di Riccardo Sottil:"Tatticamente si muove bene, ha grande dinamicità. Io ci credo in questo ragazzo, anche se fa sempre una giocata in più".