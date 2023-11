GALBIATI A RFV,Quarta deve essere disponibile e giocare

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Roberto Galbiati a Radio FirenzeViola

L'ex difensore viola Roberto Galbiati, su Radio FirenzeViola durante "Firenze in campo", ha parlato verso Milan-Fiorentina di stasera. Comincia parlando della difesa, che a Milano si presenterà senza Ranieri (squalificato) e con Quarta e Mina di rientro dal Sudamerica: “Questa storia che chi va a giocare lontano non possa tornare in campo dopo 48 ore deve finire. Tutti devono essere a disposizione e lo farà anche Quarta. Anche perché senza Quarta non c’è nessun altro, perché Mina ha giocato davvero poco e in un ruolo non suo”.

Prosegue: “Anche per Nico è lo stesso discorso. Se c’è emergenza, deve giocare. Un giocatore non va a dire “non gioco perché sono stanco”. Ma anche in casi non di emergenza, il concetto è lo stesso. Altrimenti mi sembra la novella dello stento”.

Le fa paura Jovic?

“Siamo bravi a rivitalizzare tutti. Speriamo di no con Jovic, anche perché ha giocato davvero poco. Però se una palla gliela lasci ti può custodire. E poi sarei curioso di vedere Camarda qualora giocasse”.

Per l'intervista completa, ascolta il podcast