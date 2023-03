DEI A RFV, Menomale che Pietro c'è. Martinelli un top

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Per commentare l'attuale momento dei portieri in casa Fiorentina, tra l'infortunio di Sirigu e la promozione di Martinelli, RadioFirenzeViola (nel corso della puntata odierna di Viola amore mio) ha chiesto un parere a David Dei, ex preparatore dei portieri di Terracciano a Salerno: "Sicuramente Martinelli ha un potenziale enorme ma va saputo dosare per cercare di non bruciarlo. Penso che in questa fase Cerofolini garantisca un'esperienza migliore. Penso che abbia fatto una scelta giusta nel rimanere a Firenze nel giocarsi le sue carte. Martinelli ha una struttura fisica importante, non è certo immaturo. Ma andrà valutato per gradi, magari nelle gare più soft di fine stagione".

E di Terracciano che dice?

"Fortunatamente c'è Pietro, l'ho ripetuto spesso in questi anni: è stata una delle poche certezze nella Fiorentina degli ultimi anni e mi sorprende che sia stato messo in discussione. Le tante gare ad aprile con lui in porta? E' perfettamente in grado di giocarle tutte: è un portiere moderno e maturo, che se anche fa un errore riesce a farsi scivolare tutto addosso e ripartire da zero la volta dopo".