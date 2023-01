DE SANTIS A RFV, So che piace Kumbulla. Belotti...

Per commentare le vicende di calciomercato in casa Fiorentina, è intervenuto durante Palla al centro ai microfoni di Radio Firenzeviola.it, Lorenzo De Santis, agente di mercato ed esperto di calcio sudamericano. Queste le sue parole :"Il mercato di gennaio è un "mercatino", soprattutto per il calcio italiano. La Fiorentina aveva pensato davvero di prendere Jeremie Boga, ma poi l'ivoriano ha iniziato a incidere negli ultimi match. La Viola fa fatica a segnare, ma non sarà facile fare colpi importanti".

Quale è un attaccante "aggredibile" per la Fiorentina?

"Belotti è uno dei più arrivabili, anche perché non ha un grande rapporto con Mourinho, ha un'opzione sul contratto ma non credo che si applicherà e poi i giallorossi hanno preso Solbakken".

Che sensazioni ha su Nico?

"Il mercato è fatto di schermaglie e pretattiche, ma Barone ha fatto un'affermazione forte. La Fiorentina dovrebbe avere un'alternativa pronta nel caso in cui venisse ceduto. In ogni caso credo alle parole del dg,".

C'è un difensore che può arrivare?

"Da ciò che so non ci sono cose imminenti, ma può essere normale. Credo che la Fiorentina possa guardare a qualche giocatore che aveva già adocchiato come Nikolaou. So che piace molto Kumbulla, che a Roma è il quarto centrale. Per lasciarlo andare i giallorossi devono prenderne uno al suo posto però".