CINQUINI A RFV, Prenderei subito Belotti. Beto...

A Radio FirenzeViola ha parlato Oreste Cinquini, ex ds della Fiorentina, che ha commentato così la situazione attuale in casa viola: “Jovic ha fallito e non garantisce quei gol di cui la squadra ha bisogno. Cabral si da molto da fare ma adesso è infortunato. La domanda da porsi è quale obiettivo vuole raggiungere. Io se il Leicester volesse davvero Nico a quelle cifre io lo venderei per prendere una punta forte, di esterni ne abbiamo. Qualcuno deve parlare con Nico, vuoi restare a Firenze? Altrimenti vai via. Un attaccante che consiglierei alla Fiorentina? Mancano otto giorni alla fine del mercato, lo scuoting questo nome doveva avercelo già pronto. Ora è difficile scegliere. Io farei la pazzia di prendere Belotti perché te lo danno con la fionda. Io l’ex Torino lo prenderei in prestito oppure a zero con una rivendita a favore della Roma. Beto? Un buon giocatore ma non da investirci quello che chiede l’Udinese. Con Belotti prendi finalmente un attaccante pronto. Io fossi alla Fiorentina con Antognoni andrei da Commisso a chiedere che cosa vuole, deve essere il presidente a decidere le cose in una società. Ancora mi chiedo come sia stato permesso a questa proprietà di cacciare Antognoni”.